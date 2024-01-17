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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي..

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: غزة تواجه الجوع.. وندعو لاتخاذ إجراءات تنقذ القطاع

صدى البلد

حذر محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، من أن سكان غزة يموتون بسبب الجوع والمجاعة أكثر من الصراع المستمر، مشددا على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية لإيصال الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والكهرباء إلى المنطقة المحاصرة.

جاء ذلك خلال مناقشة الأزمة الإنسانية الملحة في غزة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم، الأربعاء. 

وحث "مصطفى"، على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع المتصاعد، وذكرت رويترز دعوته إلى إعطاء الأولوية للضروريات الأساسية للتخفيف من معاناة السكان في غزة.

وأشار إلى أن "الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال فقط من الشاحنات المملوءة بالأغذية" بسبب عدم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وقد صنف التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي جميع سكان غزة على أنهم يعانون من "أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

ويعمل صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تأسس عام 2003، على جذب الاستثمارات إلى الأراضي الفلسطينية بهدف شامل يتمثل في تعزيز الصناعات والشركات التي ستساهم في تطوير "دولة ذات سيادة ومزدهرة" في المستقبل.

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