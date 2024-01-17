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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيادي بحركة فتح: لولا مصر ودورها لضاعت القضية الفلسطينية

القيادي بحركة فتح
القيادي بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة القيادي بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، أن مصر تعد صمام الأمان في عملية السلام بالمنطقة، كما أنها تعد دائما داعماً ومساندا للقضية الفلسطينية.

وقال الرقب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، على هامش ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، إنه "لولا مصر وموقفها الدائم والمساند للقضية الفلسطينية لضاعت، وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرارا وتكرارا".


وأضاف أن مصر تعد أكبر دولة في المنطقة ودائما تحمي عملية السلام وتحافظ على القضية الفلسطينية، كما أن الدور المصري واضح وصريح وقوي في دعم الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى لأحداث 7 أكتوبر. 

وأكد أن الموقف المصري يعد السند الأكبر والأهم في تلك المأساة التي تشهدها غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في القطاع، موجها التحية إلي مصر قيادة وشعبا على ما تبذله من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالدور الذي اتخذته مصر منذ اللحظات الأولى لما وقع في غزة بما يتضمن الموقف السياسي وجميع المستويات.

وأوضح أن الإعلام المصري لعب دوراً مهما للغاية في نقل الواقع وما يحدث من إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني بما أثار الوعي العالمي بما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

وشدد على أهمية المبادرات والجهود المصرية من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور قمة السلام في هذا الصدد.

ونوه الرقب إلى أن مصر فتحت جميع مستشفياتها وقدمت العلاج المجاني للشعب الفلسطيني الذي يشهد جرائم إبادة من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أطفال مصر يقدمون مصروفهم الشخصي من أجل دعم شعب غزة، فدائما مصر تعد السند في تلك المعركة.

وأشار إلى أن مصر أرسلت 6 آلاف شاحنة من أصل 9 آلاف شاحنة إغاثية إلى قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري الذي رفض التهجير للشعب الفلسطيني من اللحظة الأولى، مؤكدا أن مصر دورها واضح وقوي في دعم القضية الفلسطينية.
 

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