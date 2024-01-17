أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بسبب موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

اعلن الاعلامي أحمد حسن عن موعد عودة محمود متولي نجم الأهلي الي التدريبات الجماعية

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر بالأهلي : محمود متولي يحتاج إلي شهر للعودة إلي التدريبات الجماعية ".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏



وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏



وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏