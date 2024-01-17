تخريج متدربي الدبلومة المهنية للبصمة الكربونية من القومي للجودة

عقد الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ندوة عن معايير الاستدامة والبصمة الكربونية، بحضور السفير مصطفى الشربيني، رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة، في ألسكو، وسفير المناخ الأوروبي في مصر.

وعلى هامش الندوة، تم تخريج متدربي الدبلومة المهنية للبصمة الكربونية المؤهلة للحصول علي رخصة مزاولة مهنة مدقق البصمة الكربونية في نسختها الثانية.

واستمرت الدورة التدريبية، لمدة 96 ساعة تدريبية داخل المعهد القومي للجودة، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى وذلك في إطار مبادرة مدققي وخبراء البصمة الكربونية والاستدامة بالامم المتحدة وذلك تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس / أحمد سمير ، والتي شاركت فيها ٣٠ شركة وهيئة مصرية.

ويعتبر المعهد القومي للجودة، اول جهة علي مستوي الوطن العربي تقوم ببناء قدرات في مجال البصمة الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون.

وتهدف الدورة إلى:

١- بناء قدرات الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح العالمية IFRS-S2 بإعداد حساب حقيقي وعادل للانبعاثات من خلال دراسة GHG PROTOCOL والتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM

٢- لتبسيط وتقليل تكاليف تجميع المخزون

٣- لتسهيل المشاركة في برامج الغازات الدفيئة المحلية والعالمية

٤- زيادة الاتساق والشفافية في المحاسبة والإبلاغ عن غازات الدفيئة

٥- الحصول على المعرفة والفهم عمليات إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركة أو المنظمة

٦- تحديد "النقاط الساخنة" للانبعاثات في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة وسلاسل القيمة

٧- قياس وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

٨- تحديد إجراءات التخفيض للانبعاثات في الشركة ، تهدف إلى تحسين أداء غازات الدفيئة ، لمساعدة الشركات في إدارة وتقليل الانبعاثات

كما تتضمن الفوائد الرئيسية من الدورة على ما يلي :

1. التزام الشراكة او المنظمة تجاه المعايير الدولية والمحلية لاسواق المال والقوانين واللوائح وآلية تعديل حدود الكربون CBAM

2. ضمان لأصحاب المصلحة من المستثمرين وغيرهم

3. علاقات عامة جيدة وتحسين سمعة المنظمة أو الشراكة

4. الحماية من الأخطار المستقبلية للمناخ

5. اكتساب ميزة تنافسية في الأسواق العالمية

6. تمكين أصحاب العمل من الاعتراف بنهجهم الاستباقية في إدارة الاستدامة والانبعاثات والتوافق مع معايير ISSB العالمية ، و معايير ESRS الاوربية ، وآلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الاوروبي

وتستهدف الدورة تدريب هذه الفئات:

١- المسؤولون عن أعمالهم التنظيمية الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة من مديري البيئة والاستدامة والجودة والصحة والسلام المهنية من المهندسين

٢- مستشارو الكربون والبيئية والمراقب المالي

٣- مدققو غازات الاحتباس الحراري من المحاسبين القانونيين والمهندسين وغيرهم

٤- العاملين في السلطات التنظيمية أو الحكومية والمصانع

٥- مدراء سلسلة القيمة

٦- الباحثين في المناخ والبيئة ونظم الجودة

٧- أصحاب المصلحة

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