المغرب يفوز على ليبيا 30-25 ببطولة إفريقيا لليد

فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الليبي 30-25 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم "الأربعاء" داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا لكرة اليد "رجال" في نسختها رقم 26 ، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر يناير الجاري.

في الشوط الأول تقدم المنتخب المغربي على نظيره الليبي بنتيجة 17-14، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي تقدمه لتنتهي المباراة بفوز المغرب بنتيجة 30-25.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم يعقبه في تمام الساعة الثامنة المباراة الافتتاحية بين مصر "صاحبة الأرض وحامل اللقب" وغينيا بالمجموعة الثانية.

وتضم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في هذه النسخة 16 منتخبًا، إذ تشارك 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والغابون وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويُعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، بعدما فاز في نهائي النسخة الماضية على الرأس الأخضر (37-25)، ويأمل منتخب الفراعنة حامل اللقب في آخر نسختين إلى تحقيق اللقب الثالث توالياً من أجل الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة اليد.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

المجموعة الأولى ...كاب فيردى والكونغو "كينشاسا" وزامبيا ورواندا.

المجموعة الثانية ...مصر وغينيا والكاميرون والكونغو "برازافيل".

المجموعة الثالثة...المغرب والجزائر والجابون وليبيا.

المجموعة الرابعة...تونس وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.