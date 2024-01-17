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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب جني الأرباح.. خبير: هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على انخفاض بمقدار 179.88 نقطة، بنسبة هبوط قدرها 0.67٪، ووصل إلى مستوى إغلاق عند 26758.26 نقطة. يعزى هذا الانخفاض إلى ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح في الأسهم القيادية التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية المصرية توجهت نحو البيع وجني الأرباح، بينما استمرت المؤسسات المالية العربية والأجنبية في الشراء وزيادة مراكزها المالية.

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ومن المتوقع أن يستمر المؤشر الرئيسي في عمليات التصحيح وجني الأرباح حتى يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 26250 نقطة، ثم يعاود الارتفاع مدعومًا بانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد أغلق أيضًا على انخفاض قدره 40.65 نقطة، بنسبة هبوط قدرها 0.65٪، ووصل إلى مستوى إغلاق عند 6259.24 نقطة. يعزى هذا الانخفاض إلى أداء متباين ومتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

وعلى الرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء مرة أخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 6200 نقطة، من المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابًا على أداء المؤشر السبعيني ويدفعه للارتفاع واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 6300 نقطة.
 

EGX30 EGX70 اسواق المال الأسهم القيادية الانخفاض المؤسسات المالية المؤسسات المالية العربية

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