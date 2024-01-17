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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ، اليوم الأربعاء، عن تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جندي صهيوني يعتلي إحدى الآليات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام انها دمرت ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105 على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وقالت كتائب القسام ان مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية خاصة في كمين داخل أحد المنازل في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة وانهم فجروا بها عبوة مضادة للأفراد.
وجرت اليوم اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس عن قصف تحشدات العدو في جنوب غرب غزة برشقة صاروخية.

كما ذكرت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة درون صهيونية خلال مهمة استطلاعية شرق غزة.

المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني الشيخ رضوان تائب القسام بمدينة الفلسطينية

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