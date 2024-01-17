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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادى الجديد تعقد اختبارات عمال حقن النخيل لمواجهة السوسة الحمراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اختبارات لـ "حاقني النخيل" لمواجهة السوسة الحمراء بعد تقدم 15 شخصًا للعمل في القطاعات الزراعية المختلفة بأجر يومي ضمن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

أقيمت الاختبارات تحت رعايه اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور نبيل حنفي، مستشار المحافظ لسوسة النخيل، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي للمبادرة ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير إدارة المكافحة.

وأكد الدكتور نبيل حنفي، مستشار المحافظ لسوسة النخيل، أنه تم اختبار المتقدمين لإعلان حاقني النخيل للعمل بالقطاع (3- 4 - 5 -6) وذلك بنظام الأجر اليومي نظير العمل ضمن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأكد أنه تم اختبار المتقدمين نظريًا في مدى إلمامهم بدورة حياة سوسة النخيل وطبيعة الضرر الذي تسببه وتحديد مظاهر الضرر وكيفية التعامل مع درجات شدة الإصابة بطرق العلاج المختلفة، وكذلك ما سيقدمونه من دعمٍ فني وإرشادي لمزارعي كل قطاع بالتنسيق مع مشرف القطاع.

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وأشار إلى أنه تم اختبار الأمهر والأكثر دقة في كيفية استخدام أجهزة معالجة النخيل المصاب واجتياز الاختبار العملي في حقن النخيل المصاب لمواجهة هذه الآفة التي تهدد نخيل الوادي الجديد.

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