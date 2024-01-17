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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة فى مصر .. زراعة القلب بمستشفيات قصر العينى | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تسعى مستشفيات قصر العينى على التطوير المستمر ، لمواكبة المعايير الدولية العالمية حيث إن هدفها الأول تقديم افضل الخدمات للمرضى على مدار الساعة .

ومن جانبه كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، تفاصيل جديدة عن مركز زراعة الأعضاء .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، أن إنشاء مركز زراعة الأعضاء يأتى فى إطار تطوير مستشفى قصر العينى .

وأضاف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، على أن مركز زراعة الاعضاء ، يخطط  أن يكون هناك زراعة القلب  لأول مرة فى مصر بالإضافة إلى زراعة الكبد و الرئة و والبنكرياس وكافة الأعضاء .

و تابع ، أننا نقوم بارسال عدد من الأطباء للتدريب فى إحدى الدول المتخصصة بزراعة الأعضاء و عند الانتهاء من إنشاء المركز يتم التطبيق مباشرة.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التجديدات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة وكلياتها، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب سابقًا.

الدكتور حسام صلاح الخشت رئيس جامعة القاهرة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة طب قصر العيني عميد كلية الطب

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