الأردن.. زيارة عاجلة للملك عبد الله للمنطقة العسكرية الشرقية



تفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قيادة المنطقة العسكرية الشرقية حيث أعرب عن ثقته وكل الأردنيين بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن حماه.

وأعرب عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وفخره بنشامى مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم بخاصة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

جانب من الزيارة



وأكد الملك عبد الله الثاني علي ضرورة الاستمرار بمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوظيفها بشكل مناسب في عمل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة كافة.

ومن جانبه؛ أكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء الركن الحنيطي جاهزية وحدات المنطقة القتالية والمعنويات العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.

وشدد علي استمرار القيادة العامة بتطوير تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها، وتزويدها بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في المنطقة وعلى جميع المستويات.