خلال ساعات.. المتحدث الرسمي للزمالك يزف بشرى بشأن فك القيد

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد سالم المتحدث بشأن حل أزمة القيد .



وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك : أزمة القيد تنتهي خلال ساعات بعد نجاح المفاوضات ، ثم يتم بعدها التعاقد مع الصفقات الجديدة لنادي الزمالك ".

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.