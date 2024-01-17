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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيرين عبده وفرقتها الموسيقية في بيت السحيمي.. غدا

حفلا غنائيا للفنانة
حفلا غنائيا للفنانة شيرين عبده وفرقتها الموسيقية

ينظم مركز الإبداع الفني في بيت السحيمي - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غدا الخميس (18 يناير) حفلا غنائيا للفنانة شيرين عبده وفرقتها الموسيقية.

يقدم الحفل مجموعة متميزة من أغاني الفلكلور المصري و كلاسيكيات الأغاني العربية في ثوب معاصر.

يذكر أن "شيرين عبده" مغنية وملحنة وباحثة موسيقية مصرية، بدأت الغناء في 2008، حيث عملت مع مجموعة من أشهر الموسيقيين مثل: الفنان فتحي سلامة والفنان ماجد سليمان.

وشاركت بالغناء في فرق موسيقية مختلفة، واشتهرت بتقديم الفلكلور المصري ومرورا بأغاني الروك حتى البلوز والچاز. كما عملت كمغنية رئيسية مع اوركسترا الفنان زياد الرحباني لسنوات متوالية، وقدمت العديد من الحفلات على مسارح مصر والأردن وتونس ولبنان.

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