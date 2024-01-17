محافظ القاهرة يتفقد ورشة تصنيع الأعلام

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الأربعاء ورشة تصنيع الأعلام التابعة لمحافظة القاهرة والمخصصة لإنتاج أعلام الدول بكافة المقاسات .



وأكد المحافظ على الدور الهام الذى تقومه به الورشة فى تصنيع الأعلام طبقًا للنماذج الواردة من وزارة الخارجية ، كما أنها المسئولة عن نشرها فى شوارع العاصمة أثناء الإحتفالات والفاعليات الدولية والمحلية بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات الرسمية .



وتعتبر الورشة أحد الوحدات الإنتاجية التابعة لمحافظة القاهرة ، وتصنع الورشة أعلام 120 دولة بطاقة انتاجية حوالى 1500 علم شهريًا .