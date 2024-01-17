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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تشن غارات جوية ومداهمات في مدن الضفة الغربية

صدى البلد

شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على موقعين في الضفة الغربية، استهدفت على وجه التحديد مخيم بلاطة ومخيم طولكرم. 

وقد أسفرت العملية العسكرية، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وهي جزء من الهجمات الغاشمة المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في إطار حرب الإبادة الجماعية بفلسطين.

أكد الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية على سيارة في بلاطة، بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أدت إلى مقتل خمسة مقاتلين. 

وأدعت إسرائيل أن المقاتلين المستهدفين كانوا يخططون لشن هجوم واسع النطاق على الإسرائيليين، مما أدى إلى التدخل العسكري.

كما أفاد مسعفون أن أربعة فلسطينيين قتلوا في غارة جوية منفصلة على طولكرم، مما يؤكد كثافة العمل العسكري في المنطقة.

ونشرت سكاي نيوز البريطانية، صورا لمركبات إسرائيلية تشارك في الغارة على طولكرم، مما يوفر رؤى حول حجم وطبيعة العملية العسكرية في الضفة الغربية.

ويسلط هذا الوضع الضوء على التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها المجتمعات الفلسطينية في المنطقة. 

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