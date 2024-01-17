عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

100 مليون يورو | مبابي يتلاعب بـ ريال مدريد بعرض ضخم

مبابي
مبابي

يواجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اتهاما جديدا بشأن أنباء تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

وسبق أن ذكرت تقارير فرنسية، أمس الثلاثاء، أن باريس يجهز عرضا خرافيا لإقناع مبابي بالتجديد، حيث سيمنحه راتبا سنويا يتجاوز الـ100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذا العرض الضخم لن يستطيع أي نادٍ مجاراته، وسيتضمن أيضا مزايا لإيثان مبابي شقيق كيليان وللعائلة، وسينشئ النادي لفايزة العماري، والدة مبابي، وكالة اللاعبين التي كانت ترغب فيها.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الأرقام المذكورة في العرض المسرب ضخمة للغاية، كما يجب ذكر أنه سيحصل على مكافأة تجديد تتراوح بين 80 و100 مليون يورو، إذا استمر في "حديقة الأمراء".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تسريب هذا العرض الآن قد يكون استراتيجية من مبابي نفسه، حتى يبدو وكأنه بطل إذا رفضه وقرر الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضح أن دانييل ريولو الصحفي في إذاعة "مونت كارلو" الذي سرب هذا العرض مقرب للغاية من عائلة مبابي، كما أن لديه العديد من الاتصالات في باريس سان جيرمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على زي منتخب مصر أمام غانا غدا

مدرب غانا يتحدى مصر ويكشف موقف نجم فريقه من المشاركة بالمباراة

لوتون تاون يتأهل لدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بولتون

بريستول سيتي يطيح بـ «وست هام» من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

إشبيلية يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بيلباو يتأهل لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا بفوزه على ديبورتيفو ألافيس

تعليق صادم من زانيتي على إقالة مورينيو من تدريب روما

يوفنتوس يفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.. راجع إجاباتك

نتنياهو يدرس ضم لابيد وليبرمان إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بشرى لأصحاب الأعمال.. حل المنازعات الضريبية مع المصلحة في هذا الوقت| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ