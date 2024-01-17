100 مليون يورو | مبابي يتلاعب بـ ريال مدريد بعرض ضخم

يواجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اتهاما جديدا بشأن أنباء تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

وسبق أن ذكرت تقارير فرنسية، أمس الثلاثاء، أن باريس يجهز عرضا خرافيا لإقناع مبابي بالتجديد، حيث سيمنحه راتبا سنويا يتجاوز الـ100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذا العرض الضخم لن يستطيع أي نادٍ مجاراته، وسيتضمن أيضا مزايا لإيثان مبابي شقيق كيليان وللعائلة، وسينشئ النادي لفايزة العماري، والدة مبابي، وكالة اللاعبين التي كانت ترغب فيها.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الأرقام المذكورة في العرض المسرب ضخمة للغاية، كما يجب ذكر أنه سيحصل على مكافأة تجديد تتراوح بين 80 و100 مليون يورو، إذا استمر في "حديقة الأمراء".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تسريب هذا العرض الآن قد يكون استراتيجية من مبابي نفسه، حتى يبدو وكأنه بطل إذا رفضه وقرر الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضح أن دانييل ريولو الصحفي في إذاعة "مونت كارلو" الذي سرب هذا العرض مقرب للغاية من عائلة مبابي، كما أن لديه العديد من الاتصالات في باريس سان جيرمان.