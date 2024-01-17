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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيسا "تنظيم الاتصالات" و"المصرية" يتفقدان عمليات التطوير بقرى حياة كريمة

صدى البلد

 

قام اليوم المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، بزيارة تفقدية لعمليات التطوير التي تشهدها قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، وكان في استقبالهما المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، حيث يقوم الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بزيارة إلى البلاد للاطلاع على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري 'حياة كريمة'، وشملت الجولة تفقد بعض قرى مركز شبين القناطر التابعة للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بمحافظة القليوبية.

استهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.

وشملت الزيارة تفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، وتفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، ثم التعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.

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