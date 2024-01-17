جولة ميدانية لرئيس شركة مياه الإسكندرية لمتابعة سير العمل

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة، حيث بدأ جولته بمرافقة أعضاء نادي إنرويل الإسكندرية شرق برئاسة الدكتورة منى جمال الدين لمتابعة توصيل المياه لعدد 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بمناطق نجع مصباح، كوبري حموده، وعزبة المنشية ببرج العرب.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال إصلاح الخط "12" بوصة المغذي لنجوع منطقة الغربانيات ببرج العرب بدءا من مزلقان برج العرب القديم حتى منطقة الحمام بطول 13 كيلو متر، ثم توجه إلى منطقة برج العرب القديم لمتابعة تنفيذ عمل الوصلات المنزلية والتي يتم تركيبها تحت إشراف شركة مياه الإسكندرية والمنفذة ضمن "مبادرة حياة كريمة" عن طريق قاصد خير ثم توجه لمتابعة أعمال إحلال وتجديد خط 1000 مللي برافع جهاز مدينة برج العرب.

واختتمت الزيارة بالمرور الميداني على فرع ومركز خدمة عملاء برج العرب، لمتابعة خط سير العمل داخل المركز، ومتابعة عملية التحصيل والمتأخرات وأمر بالتعجيل في تركيب العدادات مسبقة الدفع وذلك حرصاً على محاسبة المواطنين على استهلاكاتهم الفعلية وعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية.