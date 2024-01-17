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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تمكين المرأة اقتصاديًا وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة».. ورشة عمل بإعلام الداخلة|صور

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظّم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ورشة عمل حول "تمكين المرأة اقتصاديًا وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة"، بالتنسيق والتعاون  مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة وإدارتي الصحة والأوقاف بمركز الداخلة وبنك مصر. 

جاءت ورشة العمل ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" بتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى .

وشارك في ورشة العمل مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله ، والشيخ محمد بهلول إمام وخطيب بإدارة الأوقاف ، ونائب مدير بنك مصر فرع الداخلة سميرة سعيد ، ومسئول تنظيم الاسرة بالإدارة الصحية الدكتورة جمالات محمود ، وحضرها عدد من القيادات النسائية والموظفات والرائدات الريفيات ، وصاحبات حرف يدوية ومشروعات صغيرة ومتوسطة . 
 واستهدفت ورشة العمل، التي امتدت لجلستين على مدار اليوم ، التعريف بالجهود المبذولة لتمكين المرأة وتزويدها بالمهارات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس وإدارة مشروعات صغيرة وتنميتها، ومناقشة التحديات التي تواجه المرأة وإكسابها  المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء المالي والاقتصادي أملا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة .
من جانبها أشارت مقرر المجلس القومي للمرأة انصاف عبدالله الى الجهود المتواصلة التي يقدمها المجلس من أجل تمكين المرأة إقتصاديا ومن بينها تقديم المبادرات مثل مبادرة الشمول المالي ، ومبادرة تحويشة، ومبادرة المشغل لتعليم مهنة الحياكة . وأكدت على أهمية التوعية الجيدة للمرأة لريادة الأعمال وتمكينها إقتصاديا ، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هناك طفرة ملموسة في ملف تمكين المرأة بفضل وجود الإرادة السياسية . 

وتناولت مجالات تمكين المرأة اقتصاديًا والخدمات التي تحتاجها برامج التمكين سواء على صعيد توفير الخدمات المالية والخدمات الاستشارية والتدريب التي تحتاجها المرأة للدخول لسوق العمل المحلية .
 على صعيد متصل شدد الشيخ محمد بهلول من ادارة الأوقاف على ضرورة تمكين المرأة إقتصاديا كونها العمود الفقري للبيت وهي المدبرة وهي أيضا شريك للرجل يد بيد ، مشيرا هنا الى أن المرأة كان لها دور محوري وهام في عصر النبوة جنبا الى جنب مع الرجل مستشهدا هنا بدور السيدة أسماء فيهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشاركة النساء في الغزوات من خلال تمريض الجرحى ، مؤكدا أن المرأة شريك أساسي للرجل في الحياة . 
وقال الشيخ محمد بهلول : أن الإسلام أنصف المرأة وحفظ لها كرامتها وتمكينها وقد بين لنا القرآن الكريم نماذج عديدة لنساء أدين أدوارا مؤثرة تؤكد تقدير الإسلام للمرأة وأهميتها في إعمار الأرض. كما قدم العديد من النصائح للحضور من أجل بناء الأسرة على أسس سليمة .
الى ذلك أوضحت مسئول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بالداخلة الدكتورة جمالات محمود أن الادارة تجتهد في تفعيل المفهوم الشامل للصحة الإنجابية والذي يشمل عمليا تمكين المرأة إقتصاديا بالاضافة ايضا الى الجانب الصحي ، فهناك دورات تدريبية متواصلة تتناول آليات التمكين الاقتصادي للسيدات ، بالاضافة لإقامة المعارض بنوادي صحة المرأة والتي تعرض منتجات وإبداعات المرأة الريفية. وأشادت بالتعاون القائم حاليا بين وزارتي الصحة والأوقاف من اجل تكامل الجهود في مجال الصحة الإنجابية حيث تم اعتبار العام الجاري عام الصحة الإنجابية للمرأة . 
وقالت نائب مدير بنك مصر فرع الداخلة سميرة سعيد : إن عددا كبيرا من البنوك المصرية، ومن بينها بنك مصر ، تساهم في برامج تمكين المرأة اقتصاديا ، مبينة أن بنك مصر قدم العديد من المبادرات في هذا الشأن من بينها  باقة ذات التي تقدم للمرأة صاحبة المشروع الصغير خدمات مالية تضمن لها التمويل المناسب والسداد المريح .

البدء في تنفيذ اللاند سكيب بالمدينة الرياضية في الوادي الجديد

  
وفي الجلسة الثانية عقب الاستراحة ، جرى حوار مفصل بين الحضور والنخبة المشاركة من المحاضرين تناول العديد من القضايا المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها للحصول على فرصة عمل مناسبة ، و من بين القضايا محل التساؤل قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات المصرفية المقدمة، دعم الصناعات الحرفية والتراثية بمركز الداخلة ، الأهداف الرئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ، تنمية قدرات المرأة وتوسيع نطاق مشروعها،دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة ، رفع إنتاجية المرأة العاملة في محال المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة .
وكانت الحلقة النقاشية قد شملت زيارة لمقر إحدى جمعيات النفع العام بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة ، حيث أقيم معرض للصناعات الحرفية والتراثية لسيدات منتجات بالقرية ، ضم صناعات الخوص والأواني الفخارية والملابس ، وتم أيضا الاستماع لآراء ومطالب العارضات .

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