شاهد| توافد جماهيري لحضور لقاء مصر وغينيا في بطولة أمم إفريقيا لليد

بدأت الجماهير المصرية في التوافد على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، استعدادا لحضور حفل الافتتاح ولدعم الفراعنة في مواجهة غينيا في ضربة البداية في أمم افريقيا لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ من الشهر الجاري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يبدأ منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني خوان كارلوس باستور اليوم الأربعاء مشوار كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجار بمواجهة غينيا بإستاد القاهرة الليلة .
وتقام مباراة مصر و غينيا اليوم الأربعاء فى تمام الثامنة مساءا عقب انتهاء حفل افتتاح البطولة مباشرة .
يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى ضربة البداية قبل مواجهة الكونغو برازافيل الجمعة فى ثان مواجهاته بالمجموعة الثانية ، قبل أن يختتم الدور الأول الأحد أمام الكاميرون فى السادسة مساءا .
ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.
وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبان فى نصف النهائى.
نجح منتخب مصر فى خطة الاستعداد لأمم أفريقيا فى تحقيق الفوز على هولندا 30-28 والنرويج 28-23 فى الدورى الذهبى بالدنمارك، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الدنمارك بنتيجة 34-31 فى مباراة أكثر من جيدة للفراعنة حققت استفادة كبرى للجهاز الفنى بقيادة الإسبانى باستور واللاعبين.
كما حقق منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان باستور، الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 37-21 فى البروفة الأخيرة مساء الجمعة.
يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب،
أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.