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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إصرار الكاميرون يرجح كفته أمام الكونغوبرازافيل بكأس الأمم الأفريقية لليد

صدى البلد

فاز منتخب الكاميرون لكرة اليد على نظيره الكونغو برازافيل بنتيجة  25 /  21 في  المباراة التى اقيمت  بينهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى 27 يناير الجارى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.


جاءت نتيجة الشوط الاول تقدم  الكاميرون على الكونغو برازافيل 13/ 6

وحصل نجم فريق الكاميرون بوب اكيرى حارس المرمى على لقب رجل  المباراة.


شهدت المباراة  ندية قوية من كلا الفريقين ولكن قوة وإصرار فريق الكاميرون  حسم اللقاء لصالحه. 

 

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا على أربع مجموعات حيث يلعب منتخبا رأس الأخضر ورواندا ضمن  المجموعة الثانية التى تضم منتخبات : غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل.

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