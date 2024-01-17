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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

آداء أسواق المال العربية| انخفاض بورصات مصر والسعودية.. والبحرينية تغلق على تباين

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على تراجع
بورصة قطر تنخفض 0.92 %
مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على ارتفاع
بورصة الأردن تغلق منخفضة

 

شهدت أسواق المال العربية تراجعا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024، حيث أغلقت بورصات مصر، السعودية،قطر، و الأردن على انخفاض، و تباينت بورصة البحرين.


ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

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البورصة تبدد مكاسبها الصباحية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية تغلق على تراجع

 

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4 مليارات جنيه ليصل 1.876 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 56.6 مليار جنيه.


وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض 0.67% ليبلغ 26758.26 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.65% مسجلاً 6259.24 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.6% لينهي التعاملات عند مستوى 8901.95 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا


أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 14.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12063 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و كابلات الرياض ، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.30% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

 

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,988.32، نقطة بارتفاع وقدره 2.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.05 نقطة، حيث حافظ على مستوى إقفاله مقارنة بـإقفالـه السابق.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 960 ألفا و483 سهما بقيمة إجمالية قدرها 340 ألفا و541 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضًا

 

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته اليوم، على انخفاض بمقدار 96.39 نقطة، أي بنسبة 0.92 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و401.92 نقطة.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و310 آلاف و830 سهما، بقيمة 475 مليونا و377 ألفا و396.464 ريالا، نتيجة تنفيذ 14908 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.32%، عند مستوى 2463.85 نقطة.


و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2055 صفقة.

 

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