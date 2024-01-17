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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثر عيوب الإرادة على إبرام عقد البيع الإلكتروني ..رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

رسالة دكتوراة
رسالة دكتوراة

حصل الباحث احمد وجدى احمد ابو عامر علي درجة الدكتوراة بإمتياز في رسالتها التي ناقشها بقاعة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق تحت عنوان "أثر عيوب الادارة على ابرام عقد البيع الالكتروني".

وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور ممدوح محمد خيرى المسلمى استاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق الزقازيق عضوا ومناقش والدكتور محمد عادل عبد الرحمن استاذ القانون المدنى ووكيل كلية حقوق الزقازيق سابقا (مشرفا ورئيسا) والدكتور حمدى احمد سعد استاذ القانون المدنى وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا عضوا ومناقشا.

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وتناولت الرسالة مناقشة العقود الذكيه والبلوك تشين وعملة البيتكوين وقد أشادت لجنة المناقشة بالرسالة وموضوعها وأصدرت قرارها بمنحه درجة الدركتوراه بإمتياز وذلك وسط حضور عدد كبير من أصدقاء وزملاء وأسرة الباحث وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

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