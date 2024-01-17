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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الآسيوي يصدم منتخب البحرين المشارك بأمم آسيا

منتخب البحرين
منتخب البحرين

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الطلب المقدم من منتخب البحرين، لضم أحد اللاعبين الجدد للقائمة المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 والمقامة بدولة قطر.

وطالب المنتخب البحريني بضم لاعب بدلا من أمين بن عدي، قلب الدفاع، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

وجاء رد الاتحاد الآسيوي برفض هذا الطلب، ليكمل الأحمر البحريني البطولة باللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.

وتعرض بن عدي لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل لتؤكد الفحوصات ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.

ويلعب المنتخب البحريني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والمنتخب الأردني.

ويتصدر منتخب الأردن جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، بينما يحل البحرين ثالثا.

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