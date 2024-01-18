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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات تجبر أولياء الأمور على الخضوع لبرامج التأهيل.. بأمر القانون

الاطفال
الاطفال

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الطفل رقم 185 لعام 2023 بشأن استبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء الأمور- في الحالات التي تقدرها- بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية؛ لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية، حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة، بعد إنذارهم من النيابة العامة.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار اليهما    بالفقرة الأولى من هذه المادة  أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير  المختص  بالشئون  الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

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