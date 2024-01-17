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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرياضة : تغليظ بنود لائحة العقوبات في شغب الملاعب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

استعرض وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الممارسات الاستثنائية من عنف وشغب بالملاعب الرياضية، بناء على تكليف من مجلس الوزراء.


وفى مستهل عرضه، أشار صبحي، إلى ما تم عقده من اجتماعات للتعامل مع واقعة المشاجرة التي حدثت بين قلة من الجماهير الحاضرة لمباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي باستاد برج العرب مؤخراً، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على إعداد دراسة عاجلة ومستحدثة لتغليظ بنود لائحة العقوبات، وذلك وفقاً لعدد من النقاط الاسترشادية منها، التشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وكذا تحميل المسئولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر.


وتناول وزير الرياضة - خلال عرضه - الجهود المبذولة في إطار تجهيز الاستادات الرياضية لاستضافة المسابقات والمباريات المحلية والدولية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الصدد، موضحاً أنه تم تجهيز 10 استادات بتلك الإمكانات، وهي بالفعل تستقبل المباريات بحضور الجمهور، مضيفاً: هناك استاد جاهز لضمه إلى الاستادات المجهزة، هذا بخلاف استادين آخرين جار العمل على سرعة تجهيزهما بأحدث التقنيات التكنولوجية ليكونا جاهزين لاستقبال المباريات المحلية والدولية أيضاً. 


ولفت إلى النظام الذي تم تطبيقه لدخول وخروج الجمهور منذ عام 2019 من خلال بطاقة "FAN ID"، المزودة ببيانات المشجع وصورته الشخصية، منوهاً بدور رابطة الأندية المحترفة المصرية التي تم تأسيسها عام 2021، في إدارة المسابقات الخاصة بكأس الرابطة، ودوري "NILE". 

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