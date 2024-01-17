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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في أسرع وقت .. إقامة ناد لمحامي أشمون بالمنوفية

صدى البلد

تفقد  عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مجموعة من قطع الأراضي بأشمون، لاختيار المناسب منها وتخصيصها لإقامة ناد لمحامي أشمون بالمنوفية.

 

وأكد نقيب المحامين، خلال جولة التفقد، أن مسألة أندية المحامينِ باتت ضرورة ملحة وذلك في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية، مشيرًا إلى أنه تم تفقد العديد من قطع الأراضى خلال جولة اليوم لبحثها، متعهدًا بتخصيص أفضلها لإقامة نادٍ في أسرع وقت.


ويولي  عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم.


جاء هذا بحضور  حسين الجمال، الأمين العام، و محمود الداخلي الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، و أسامة سالمان، وكيل النقابة العامة، و ماهر حمودة نقيب المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

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