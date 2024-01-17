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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

مودريتش
مودريتش

حكمت المحكمة الاقتصادية بإسبانيا بأحقية الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، في استعادة 3.5 مليون يورو من هيئة الضرائب الإسبانية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حكمت المحكمة الاقتصادية بأحقية مودريتش في استعادة 3.5 مليون يورو من هيئة الضرائب الإسبانية.

وتعود القضية إلى نزاع بين مودريتش والضرائب فور انتقاله إلى ريال مدريد، حيث طالب اللاعب باعتبار أنه غير مقيم في إسبانيا عند تقديم أول تقرير ضريبي له فور التوقيع مع الميرنجي.

وجادل مودريتش بأنه يعيش في إنجلترا، ولم يتلق سوى 1.6 مليون يورو من ناديه الجديد (ريال مدريد).

لكن الضرائب طالبت اللاعب بدفع 1.2 مليون يورو نظير هذه المدفوعات من ريال مدريد، إضافة إلى ضرائب أخرى على الأموال الخاصة بمودريتش في إنجلترا.

وطلبت الضرائب من مودريتش أيضا دفع أموال أخرى نظير ما قدمه لعدة وكلاء بين عامي 2013 و2014، معتبرة أنها أجور يتم دفعها نيابة عن اللاعب.

لكن في الحقيقة فإن ريال مدريد من كان يدفع هذه الأموال للوكلاء بعيدا عن مودريتش، وفقا لماركا.

وحكمت المحكمة بصحة موقف مودريتش وأعادت إليه نحو 3.5 ملايين يورو، إضافة إلى إلغاء الغرامات الموقعة ضده.

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