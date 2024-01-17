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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب قطر أول المتأهلين للدور الثاني ببطولة أمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

نجح المنتخب القطري في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس آسيا قطر 2023، بعد فوزه على منتخب طاجكيستان 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد البيت، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.

أحرز أكرم عفيف هدف المنتخب القطري في الدقيقة 17.

جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، ونجح المنتخب القطري في تسجيل هدف مبكر وحافظ عليه في بقية أوقات اللقاء على الرغم من محاولات منافسه التي باءت بالفشل.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها مجموعته وضمن التأهل، فيما تجمد رصيد طاجيكستان عند نقطة واحدة.

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