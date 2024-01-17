الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بإستاد القاهرة |شاهد

شهدت الصالة المغطاة رقم 1 بإستاد القاهرة توافد عدد كبير من الجماهير المصرية لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرصت الجماهير المصرية على التوافد بأعداد كبيرة إلى الصالة المغطاة بإستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة بجانب مؤازرة المنتخب في مباراته اليوم أمام غينيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

4e3efe04-9b65-419e-8a71-2d42871cf2dd

d88bb6eb-db6d-4a71-8748-98bfb23712f8

df2e73a7-bbb6-4abe-9ec6-58c6590bc82d

bde7cdae-6e13-4b0d-89b3-69b950d9a0c4