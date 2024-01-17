مجلس الحرب الإسرائيلي يعلن الهدف الرئيسي من العدوان على غزة

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن الهدف الأول لإسرائيل هو عودة المختطفين، مؤكدا أن له الأولوية في الجدول الزمني، والهدف البعيد المدى هو تغيير الواقع في الجنوب.

وأضاف جانتس، في تصريحات له: “لن نتخلي من كلا الهدفين… سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً".

وتابع قائلا: “اجتماع مجلس الوزراء مع رؤساء السلطات في الجنوب زاد بالنسبة لي من جديد الفجوة الهائلة بين الميزانية التي تحتاجها إسرائيل، والميزانية التي أقرتها الحكومة”.

وأوضح أن “الميزانية يجب أن توجه في المقام الأول إلى احتياجات الحرب والسكان في الجنوب والشمال. الشيء الأكثر أهمية في هذا الوقت هو أننا، كمسئولين منتخبين، نشكل قدوة شخصية للجمهور.. يجب أن تظل مقولة “معًا سننتصر” سارية المفعول”.