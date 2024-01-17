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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجه مصر في اليد.. منتخب غينيا يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية

منتخب مصر لـ كرة
منتخب مصر لـ كرة اليد

يتقابل اليوم ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لليد منتخبا غينيا ومصر بالمجموعة التي تضم منتخبات مصر وغينيا و الكاميرون والكونغو .

منتخب غينيا الذي شارك في ثلاث بطولات من قبل و بداية المشاركات  عام ١٩٩٤ البطولة التي أقيمت في تونس و حصل منتخب غينيا علي المركز الثامن في بطوله افريقيا الخامسة و العشرين التي أقيمت في مصر جاء منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم غينيا و الجزائر و الجابون .

 و استطاع منتخب غينيا تحقيق مفاجأة بالفوز علي منتخب الجزائر في دوري المجموعات بنتيجه ٢٢/٢٨ و تصدر المجموعه الثانيه و خرجت من الدور ربع النهائي عقب الهزيمه من المغرب بنتيجه ٢٤/٢٨ .

وحققت الفوز علي انجولا في مباريات تحديد المراكز من الخامس الي الثامن بنتيجه ٣٦/٣٩ و تقابلت مره اخري مع الجزائر علي تحديد المركزين الخامس و السادس و خسرت غينيا بنتيجه ٢٦/٢٧ و حصلت غينيا علي المركز السادس في البطوله الماضيه وهو افضل مراكزها بالبطولة الافريقية.

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