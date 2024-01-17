يواجه مصر في اليد.. منتخب غينيا يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية

يتقابل اليوم ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لليد منتخبا غينيا ومصر بالمجموعة التي تضم منتخبات مصر وغينيا و الكاميرون والكونغو .

منتخب غينيا الذي شارك في ثلاث بطولات من قبل و بداية المشاركات عام ١٩٩٤ البطولة التي أقيمت في تونس و حصل منتخب غينيا علي المركز الثامن في بطوله افريقيا الخامسة و العشرين التي أقيمت في مصر جاء منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم غينيا و الجزائر و الجابون .

و استطاع منتخب غينيا تحقيق مفاجأة بالفوز علي منتخب الجزائر في دوري المجموعات بنتيجه ٢٢/٢٨ و تصدر المجموعه الثانيه و خرجت من الدور ربع النهائي عقب الهزيمه من المغرب بنتيجه ٢٤/٢٨ .

وحققت الفوز علي انجولا في مباريات تحديد المراكز من الخامس الي الثامن بنتيجه ٣٦/٣٩ و تقابلت مره اخري مع الجزائر علي تحديد المركزين الخامس و السادس و خسرت غينيا بنتيجه ٢٦/٢٧ و حصلت غينيا علي المركز السادس في البطوله الماضيه وهو افضل مراكزها بالبطولة الافريقية.