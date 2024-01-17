منتخب مصر يفتتح بطولة أفريقيا لليد بمواجهة غينيا

يفتتح اليوم منتخب مصر مبارياته للحفاظ علي اللقب الأفريقي للمره الثالثه علي التوالي و اقتناص اللقب التاسع افريقيا عندما يخوض اولي مبارياته اليوم امام منتخب غينيا ضمن مباريات المجموعه الثانيه التي تضم منتخبات مصر و غينيا و الكاميرون و الكونغو
استعدادات منتخب مصر لكره اليد لبطوله افريقيا
مباراتين وديتين امام منتخب السعوديه
الاولي يوم ١٨ ديسمبر فوز مصر ٢٧/٣٣
الثانيه يوم ٢٠ ديسمبر فوز مصر ٢٦/٣٣
مباراتين وديتين امام منتخب المانيا
الاولي يوم ٣ نوفمبر تعادل المنتخبين ٣١/٣١
الثانيه يوم ٥ نوفمبر فوز المانيا بنتيجه ٢٧/٢٨
الدوري الذهبي في الدنمارك
الاولي امام هولندا يوم ٤ يناير فازت مصر ٢٨/٣٩
الثانيه امام الدنمارك يوم ٦ يناير فوز الدنمارك ٢٨/٣٠
الثالثه امام النرويج يوم ٧ يناير فوز مصر ٢٣/٢٨
مباراه وديه امام منتخب الكونغو الديمقراطية
اقيمت المباراه يوم ١٢ يناير فوز مصر ٢١/٣٧
منتخب مصر خاض ٨ مباريات تحت قياده المدير الفني الاسباني خوان باستور حقق الفوز في ٥ مباريات و تعادل مباراه و هزيمه مباراتين احرز منتخب مصر ٢٥٦ هدف و دخل مرماه ٢١٤ هدف