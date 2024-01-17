عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفتتح بطولة أفريقيا لليد بمواجهة غينيا

منتخب مصر لـ كرة
منتخب مصر لـ كرة اليد

يفتتح اليوم منتخب مصر مبارياته للحفاظ علي اللقب الأفريقي للمره الثالثه علي التوالي و اقتناص اللقب التاسع افريقيا عندما يخوض اولي مبارياته اليوم امام منتخب غينيا ضمن مباريات المجموعه الثانيه التي تضم منتخبات مصر و غينيا و الكاميرون و الكونغو 


استعدادات منتخب مصر لكره اليد لبطوله افريقيا 
مباراتين وديتين امام منتخب السعوديه 
الاولي يوم ١٨ ديسمبر فوز مصر ٢٧/٣٣
الثانيه يوم ٢٠ ديسمبر فوز مصر ٢٦/٣٣
مباراتين وديتين امام منتخب المانيا 
الاولي يوم ٣ نوفمبر تعادل المنتخبين ٣١/٣١
الثانيه يوم ٥ نوفمبر فوز المانيا بنتيجه ٢٧/٢٨
الدوري الذهبي في الدنمارك 
الاولي امام هولندا يوم ٤ يناير فازت مصر ٢٨/٣٩
الثانيه امام الدنمارك يوم ٦ يناير فوز الدنمارك ٢٨/٣٠
الثالثه امام النرويج يوم ٧ يناير فوز مصر ٢٣/٢٨
مباراه وديه امام منتخب الكونغو الديمقراطية 
اقيمت المباراه يوم ١٢ يناير فوز مصر ٢١/٣٧

 

منتخب مصر خاض ٨ مباريات تحت قياده المدير الفني الاسباني خوان باستور حقق الفوز في ٥ مباريات و تعادل مباراه و هزيمه مباراتين احرز منتخب مصر ٢٥٦ هدف و دخل مرماه ٢١٤ هدف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة بريكس .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ