منتخب مصر يفتتح بطولة أفريقيا لليد بمواجهة غينيا

يفتتح اليوم منتخب مصر مبارياته للحفاظ علي اللقب الأفريقي للمره الثالثه علي التوالي و اقتناص اللقب التاسع افريقيا عندما يخوض اولي مبارياته اليوم امام منتخب غينيا ضمن مباريات المجموعه الثانيه التي تضم منتخبات مصر و غينيا و الكاميرون و الكونغو



استعدادات منتخب مصر لكره اليد لبطوله افريقيا

مباراتين وديتين امام منتخب السعوديه

الاولي يوم ١٨ ديسمبر فوز مصر ٢٧/٣٣

الثانيه يوم ٢٠ ديسمبر فوز مصر ٢٦/٣٣

مباراتين وديتين امام منتخب المانيا

الاولي يوم ٣ نوفمبر تعادل المنتخبين ٣١/٣١

الثانيه يوم ٥ نوفمبر فوز المانيا بنتيجه ٢٧/٢٨

الدوري الذهبي في الدنمارك

الاولي امام هولندا يوم ٤ يناير فازت مصر ٢٨/٣٩

الثانيه امام الدنمارك يوم ٦ يناير فوز الدنمارك ٢٨/٣٠

الثالثه امام النرويج يوم ٧ يناير فوز مصر ٢٣/٢٨

مباراه وديه امام منتخب الكونغو الديمقراطية

اقيمت المباراه يوم ١٢ يناير فوز مصر ٢١/٣٧

منتخب مصر خاض ٨ مباريات تحت قياده المدير الفني الاسباني خوان باستور حقق الفوز في ٥ مباريات و تعادل مباراه و هزيمه مباراتين احرز منتخب مصر ٢٥٦ هدف و دخل مرماه ٢١٤ هدف