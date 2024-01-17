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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود مسلم: مصر دائما الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور المصري هو الأكثر شرفا والأكثر صراحة والأكثر وضوحا واتساقا ودراية بالقضية الفلسطينية، سواء مع المنظمات الفلسطينية أو مع إسرائيل أو أمريكا اللاعب الرئيسي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا جيدا سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا.

وأضاف "مسلم" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه طوال الـ104 أيام الماضية كان هناك تطابقا بين وجهة النظر المصرية والشعبية، وهذه من المرات القليلة، فكانت في الغالب الإدارة الرسمية تعبر عن إرادة الشعب سواء في منع التهجير أو النزوح أو رفض خروج الأجانب إلا بسماح بدخول المساعدات أو رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن وكثافة التحركات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتنظيم قمة القاهرة للسلام.

فضح الممارسات الإسرائيلية

وأشار إلى أن كل هذه الأمور يدل على دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لم يكن هناك زعيم أو ملك أو رئيس مهتم أو غير مهتم بالقضية الفلسطينية إلا والتقى به أو اتصل به، ومصر كانت رؤيتها واضحة فكانت في الأيام الأولى كانت الكفة تميل إعلاميا وشعبيا ناحية إسرائيل، ومصر لعبت الدور الأكبر في تفضح ما تمارسه إسرائيل بقطاع غزة.

محمود مسلم مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية المنظمات الفلسطينية إسرائيل

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