محمود مسلم: مصر دائما الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور المصري هو الأكثر شرفا والأكثر صراحة والأكثر وضوحا واتساقا ودراية بالقضية الفلسطينية، سواء مع المنظمات الفلسطينية أو مع إسرائيل أو أمريكا اللاعب الرئيسي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا جيدا سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا.

وأضاف "مسلم" خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه طوال الـ104 أيام الماضية كان هناك تطابقا بين وجهة النظر المصرية والشعبية، وهذه من المرات القليلة، فكانت في الغالب الإدارة الرسمية تعبر عن إرادة الشعب سواء في منع التهجير أو النزوح أو رفض خروج الأجانب إلا بسماح بدخول المساعدات أو رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن وكثافة التحركات في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتنظيم قمة القاهرة للسلام.

فضح الممارسات الإسرائيلية

وأشار إلى أن كل هذه الأمور يدل على دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لم يكن هناك زعيم أو ملك أو رئيس مهتم أو غير مهتم بالقضية الفلسطينية إلا والتقى به أو اتصل به، ومصر كانت رؤيتها واضحة فكانت في الأيام الأولى كانت الكفة تميل إعلاميا وشعبيا ناحية إسرائيل، ومصر لعبت الدور الأكبر في تفضح ما تمارسه إسرائيل بقطاع غزة.