61 طن مساعدات.. طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية تصل العريش |تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية تحملان 61 طنا من المساعدات، تتضمن أدوية، مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ومواد غذائية مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وأشارت الوكالة القطرية الي ان إجمالي عدد طائرات المساعدات ارتفع الي 63 طائرة، بإجمالي 1958 طنا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات بعد نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.

كما تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.