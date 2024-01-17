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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. حماس تطلق دعوة عاجلة لأجهزة الأمن الفلسطينية

صدى البلد

دعا القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان ،  أجهزة الأمن الفلسطينية إلى توجيه السلاح إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان، إن أكثر من 60 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال محرومون من العلاج والسفر، مضيفاً أن الاحتلال نفذ أكثر من ألفي مجزرة بحق المدنيين من النساء والأطفال.

 وأوضح حمدان، أن هناك أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيش مجاعة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الضفة الغربية تواصل دورها في الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه.

ووصف القيادي في حماس أسامة حمدان، استمرار الاحتلال في جرائمه بغزة وصمة عار على كل المتخاذلين الذي تقاعصوا عن تجريم الاحتلال.

وأكد حمدان أن حركة كتائب القسام تنسف أحلام الاحتلال في غزة وحولت القطاع إلى مقبرة للغزاة.

وأكمل القيادي في حماس أسامة حمدان: نحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن مسؤولية حرب الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني. 

ودعا القيادي حمدان منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى كسر حصار غزة فورا، مضيفاً أن فصائل المقاومة تدير معركة طوفان الأقصى بقوة واقتدار وتثأر لدماء الفلسطينيين.

كما دعا أسامة حمدان، الحكومة الألمانية إلى التراجع عن دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أسامة حمدان: "الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بوقف العدوان على شعب فلسطين ومحاكمة قادة الاحتلال"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لمصالحه الشخصية ومستقبله السياسي فقط.

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان على أن تشكيل أي حكومة فلسطينية جديدة هو شأن وطني داخلي تديره من القوى والفصائل المختلفة من المقاومة.

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