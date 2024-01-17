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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أوقاف الجيزة تعقد ندوة عن مكارم الأخلاق بمدرسة التمريض بمستشفى إمبابة العام

الأوقاف
الأوقاف

أقامت مديرية أوقاف الجيزة ندوة علمية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مكارم الأخلاق" بمدرسة التمريض بمستشفى إمبابة العام، حيث حاضرت فيها الواعظة جيهان ياسين الواعظة المعتمدة بمديرية أوقاف الجيزة.

مديرية أوقاف الجيزة تعقد ندوة عن مكارم الأخلاق بمدرسة التمريض بمستشفى إمبابة العام بالجيزة

وفيها أكدت الواعظة/ جيهان ياسين أن الطبيب والممرض إنسان بكل ما تعنيه كلمة الإنسانية من معان ، فالطب مهنة إنسانية قبل كل شيء ، والمريض إنسان مكروب ، ولا كرب أشد من المرض ، وأصعب من الألم ، فالمريض إنسان في موضع ضعف شديد ، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول : "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" , وليست الكربة في المال أو ضيق ذات اليد فحسب ، بل إن كربة الألم أشد وأوجع ، بدليل أن الإنسان مهما كانت درجة فقره أو فاقته فإنه يكون على أتم استعداد لبيع كل ما يملك بما فيه بيته الذي يأويه ، بل على استعداد أن يستدين بأي طريق كان ليعالج نفسه أو زوجه أو ولده أو أحد أبويه.

وتابعت أن المريض أكثر الناس حاجة إلى بث الأمل والطمأنينة في نفسه ولو مع دنو أجله، كما أنه في حاجة إلى الكلمة الرقيقة، والبسمة الحانية ، وإذا كانت البسمة في وجه أخيك الإنسان صدقة ، فإنها في وجه المريض ألزم وأوجب وأعظم أجرًا وثوابًا ، كما أن المريض معذور بمرضه وإن ألح في السؤال لجهله ، ألم يقل الحق سبحانه: ”وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ” ، بإطلاق لفظ المريض دون تفرقة بين مريض عالم وآخر جاهل ، أو مريض مثقف وآخر غير مثقف؟!.

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لوحة شرف أئمة أوقاف الشرقية لعام 2023م

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، يسرنا أن ننشر لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف الشرقية لعام 2023م، وذلك على النحو التالي :

1 الشيخ / محمد السيد محمد متولي الشرقية قادة فكر - حاصل جائزة التميز الوظيفي2023م

2 الشيخ / محمد السيد محمد الكسباني الشرقية قادة فكر 2023م

3 الشيخ / هاني حسين محمد عبده الشرقية قادة فكر 2023م

4 الشيخ / أنس عبد المنعم عمر حسن الشرقية قادة فكر 2023م

5 الشيخ / محمد أحمد محمد مصطفى الشرقية قادة فكر 2023م

6 الشيخ / محمد مجدي أبو الشدايد إبراهيم الشرقية قادة فكر 2023م

7 الشيخ / غانم السيد غانم حمد عايش الشرقية قادة فكر 2023م

8 الشيخ/ محمود رضا علي محمد سلامة الشرقية مسابقة إيفاد رمضان قراء

9 الشيخ/ محمد رجب صديق عبد الله الشرقية جائزة التميز الوظيفي2023م

10 الشيخ/ محمد إسماعيل محمد إسماعيل حرى الشرقية جائزة التميز الوظيفي2023م

11 الشيخ/ أيمن عصام الدين عبد الفتاح مدبولي الشرقية الأصوات الذهبية

12 الشيخ/ محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم الشرقية الأصوات الذهبية

13 الشيخ/ محمد عبد الكريم كامل عطية الشرقية الأصوات الذهبية

14 الشيخ/ أحمد حجازي محمد سالم الشرقية مسابقة علوم القرآن الكريم والحديث.

لوحة شرف أئمة أوقاف الشرقية
أوقاف الجيزة مديرية أوقاف الجيزة مكارم الأخلاق مدرسة التمريض مستشفى إمبابة العام بالجيزة لوحة شرف أئمة أوقاف الشرقية

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