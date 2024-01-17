أوقاف البحر الأحمر والمجلس القومي للسكان يعقدان لقاء مع الأئمة والواعظات

عقدت أوقاف البحر الأحمر والمجلس القومي للسكان لقاء مع الأئمة والواعظات لبحث قضايا الصحة الإنجابية اليوم الأربعاء وذلك بحضور الشيخ هاني عنتر السباعي مدير مديرة أوقاف البحر الأحمر، والدكتورة مروة حمدي مدير إدارة الصحة الإنجابية وعضو المجلس القومي للسكان، صلاح عبيد الإعلامي بالمجمع الإعلامي بالغردقة، وعدد من الأئمة والواعظات.



وفي كلمتها أكدت الدكتورة مروة حمدي أن قضية الصحة الإنجابية من الأهمية بمكان لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، كما أن لها من الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.



كما أكدت على حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، وأن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية.