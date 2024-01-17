إيطاليا تحث على اتخاذ قرار سريع بشأن مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عن ضرورة التوصل إلى قرار سياسي بحلول الأسبوع المقبل بشأن إنشاء مهمة أمنية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. وتهدف المهمة المقترحة إلى حماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وهي قضية أثارت مخاوف متزايدة في المنطقة.

وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الأولي للمهمة، التي تسعى إلى معالجة التحديات الأمنية التي تشكلها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. وفي الوقت الحالي، تعمل بعثة بقيادة الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف مماثلة في المنطقة.

ويتمثل هدف الاتحاد الأوروبي في إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإنشاء المهمة البحرية في موعد أقصاه 19 فبراير، مع خطط لبدء تشغيلها بعد ذلك بوقت قصير. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح في 22 يناير.

وشدد وزير الخارجية تاجاني في حديثه للصحفيين على ضرورة التوصل إلى قرار سياسي سريع. وقال: "الفكرة هي أن تكون لدينا مهمة أوروبية يمكن أن تكون جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، بالتأكيد سيتم اتخاذ القرارات، لكن القرار السياسي بالنسبة لنا يجب أن يتم اتخاذه بحلول يوم الاثنين المقبل".