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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة لبنان والصين بـ أمم آسيا

منتخب لبنان
منتخب لبنان

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب اللبناني ونظيره الصيني، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الثمامة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وحصل المنتخب اللبناني على أول نقطة بعد خسارته في مباراة الافتتاح أمام قطر بثلاثة أهداف دون رد، بينما رفع منتخب الصين رصيده للنقطة الثانية بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام طاجيكستان من دون أهداف.

ويختتم المنتخبان مشوارهما في دور المجموعات يوم 22 يناير، عندما يلعب لبنان أمام طاجيكستان على ملعب جاسم بن حمد، وتلتقي الصين مع قطر في استاد خليفة الدولي.

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