بيان عاجل لـ الحوثيين بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية

أصدر المكتب السياسي للحوثيين، بيانا عاجلا تعليقا على وضعها على قوائم الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قالت “بعد غاراتها مع بريطانيا على اليمن والجريمة بحق قوات البحرية ورعايتهما الجرائم الصهيونية بغزة، تعمدت أمريكا لما تسميه بالتصنيف في لائحة الإرهاب”.

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين، “هذا التصنيف سلوك مثير للسخرية بأن يأتي تصنيفك من قبل دولة الإرهاب العالمي”.

وتابع البيان “التصنيف الأمريكي لأنصار الله في هذه المرحلة وسام شرف يتقلدونه لموقفهم المساند للشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان “أنه لا قيمة عملية للتصنيف الأمريكي، وأن أمريكا عمليا هي من تقف وراء معاناة اليمن بتصنيف وبدون تصنيف”.

واستطرد “اليمن بالأساس يخضع لحصار اقتصادي من قبل أمريكا، وهناك استهداف للنظام المصرفي في اليمن الذي هو معطل من قبل الأمريكيين طيلة الأعوام الماضية”.

وأوضح أن التصنيف المزعوم ظلمٌ وتضليل أمريكي ومحاولة فاشلة لتشويه سمعة أنصار الله والشعب اليمني.

وأتم الحوثي بيانه قائلا “التصنيف المزعوم يكرس العدوانية الأمريكية ضد اليمن وهو ما يجعل اليمن في وضعية حرب مفتوحة ضد دولة الإرهاب العالمي”.