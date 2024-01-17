ماذا يحدث في بكين مع ظاهرة خروج رأس المال؟.. القصة الكاملة لهجرة الصينيين الأثرياء إلى اليابان خلال السنوات الأخيرة

مع استمرار الاقتصاد الصيني في النمو بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العقود الأخيرة، تقوم الشركات والأسر الصينية بنقل الأموال إلى الخارج بأعلى معدل منذ سبع سنوات، ووفقاً للإحصاءات الحكومية، ولكن في حين أن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة الوجهة المفضلة للمهاجرين الصينيين الأثرياء والطبقة المتوسطة، إلا أنهم يتجهون بشكل متزايد إلى اليابان ، وفقا لمحللين ومستشاري الهجرة.

ومن بين الوافدين الجدد صحفي سابق مقيم في بكين انتقل إلى اليابان العام الماضي، ورفض ذكر إسمه بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة NPR الأمريكية لحماية عائلته التي لا تزال في الصين، ويقول الصحفي إن العديد من أصدقائه من النخبة الصينية كانوا من المتحمسين للسياسات الحكومية التي جلبت لهم الثراء والنجاح، ولكنه يقول إن عمليات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كورونا غيرت رأيهم، وتابع: "لقد اكتشفوا أن شهاداتهم العليا وأموالهم وعلاقاتهم لا يمكن أن تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في السفر والمعيشة، وكان ذلك بمثابة ضربة كبيرة لهم".

موجة الهجرة إلى اليابان

ويقول إن الصينيين من الطبقتين المتوسطة والعليا ينضمون بشكل متزايد إلى موجة الهجرة إلى اليابان، وقد قدرت شركة استشارات الهجرة البريطانية هينلي آند بارتنرز في يونيو أن 13500 مليونير صيني (بالقيمة الدولارية) سوف يهاجرون في عام 2023، وهو عدد أكبر من أي بلد آخر، والطبقة المتوسطة في الصين تحذو حذوهم.

ويشكل الصينيون بالفعل أكبر مجموعة من الرعايا الأجانب في اليابان بشكل عام، وتشير التقارير الإخبارية الأخيرة إلى أن عدد المواطنين الصينيين الذين يدخلون اليابان بتأشيرات مديري الأعمال قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 2000 شخص في العام الماضي.

الهجرة إلى العلم

بحسب الصحيفة الأمريكية، ففي العام الماضي، صاغ السكان الصينيون كلمة طنانة - "علم الجري" - وهي عبارة عن تلاعب بالكلمات الصينية التي تشير إلى فن وعلم الهجرة، في لغة الماندرين، كلمة الجري تعني أيضًا الربح، فهناك العديد من الأسباب التي دفعت الطبقة المتوسطة والنخب في الصين في الآونة الأخيرة إلى التصويت بأقدامهم: الحملة الحكومية ضد كبار رجال الأعمال، وقطاع العقارات المتعثر، والمنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

ولكن الصحفي يقول أنه بالنسبة للأشخاص مثله، فإن الأمر يتلخص في ثلاثة أشياء، ويقول: "أحدها هو تعليم أطفالك ورعايتهم الطبية، حيث هناك فجوة كبيرة في فرص التعليم بين الطبقات الاجتماعية في الصين، وبالنسبة للعديد من أسر الطبقة المتوسطة، فإن الهجرة أو إلحاق أطفالهم بمدرسة دولية في الصين هي أفضل الخيارات"، ويضيف: "والآخر هو السلامة طويلة المدى لأصول عائلتك، وبالنسبة للناس في مجالي الثقافة والإعلام، هناك مطلب آخر، وهو حرية الفكر والتعبير، فالانتقال إلى اليابان يشجع بعض الصينيين على انتقاد حكومتهم".

تحاول الصين إبطاء السباق

لكن آخرين، مثله، أكثر حذراً، كما يقول، لأن السلطات تضغط أحياناً على أقاربهم في الصين لثنيهم عن التحدث علناً، فبالطبع إن هناك حلولاً بديلة، ويقول: "إذا كتبت رسالة إلى والدتك، تفيد فيها أنك قطعت العلاقات معها، وسلمت ذلك إلى الشرطة، فربما يتوقفون عن مضايقتها، فبعض الآباء القلقين لن يلجأوا إلى هذا الحل البديل، حتى لو كان مجرد تكتيك لإبعاد السلطات عنهم، وهناك أيضًا عقبات مالية أمام الصينيين الذين يسعون إلى الانتقال إلى اليابان، ولمنع هروب رؤوس الأموال، تسمح الصين لكل مواطن بشراء 50 ألف دولار فقط من العملة الأجنبية كل عام.

ولكن عندما تغلق السلطات قناة واحدة، تظهر أخرى، ومن أجل إنهاء القيود، يلجأ الصينيون إلى البنوك السرية والمزادات الفنية لنقل أموالهم، وتقول إحدى الموظفات في دار المزادات، التي تريد استخدام اسمها الأخير فقط، تشينغ، بسبب حساسية التهرب من الضوابط الحكومية، إنه مع تشديد اللوائح، فإن شركتها تعقد مزادات أقل، وتضيف: "قالت السلطات الصينية إنه يجب علينا منع تدفق النقد الأجنبي إلى خارج البلاد من خلال التجارة في الآثار الثقافية، لذلك فالقيود مفصلة في الوثائق الرسمية".

شراء الشقق في طوكيو

وفقا للصحيفة الأمريكية، فالعديد من الأشخاص الذين تمكنوا من إخراج أموالهم يستثمرون في العقارات اليابانية، وتقول مستشارة صينية تدعى ليو، والتي تقدم المشورة للصينيين في مجال الاستثمار في اليابان، إن عملائها يفضلون شراء منازل في الأبراج السكنية الفاخرة في طوكيو، كما طلبت أيضًا استخدام اسمها الأخير فقط، لأن الهجرة إلى الصين موضوع حساس، وتقول ليو: "في طوكيو، أنصحهم بشراء عقارات بالقرب من محطات مترو الأنفاق أو تلك التي تطل على برج طوكيو، لأنني متأكد من أن أسعارها لن تنخفض".

وتوضح ليو أنها أجرت مقابلات مع مئات الصينيين الذين ذهبوا إلى اليابان، ربعهم تقريباً من الأثرياء، الذين يبلغ دخلهم 10 ملايين ين (70600 دولار) أو أكثر، في حين ينتمي البقية في الغالب إلى الطبقة المتوسطة، وتقول إنها شهدت في السنوات الأخيرة أن الصينيين يختارون بشكل متزايد الانتقال إلى اليابان بدلاً من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.

التاريخ يوثق اليابان وجه للهروب من الصين

ويقول التاريخ أن الصينيين ظلوا يهاجرون ويقيمون ويذهبون إلى المنفى في اليابان لفترة طويلة، ومن بينهم أشخاص مثل رجل الدولة صن يات صن، وفي أوائل القرن العشرين، أسس حزبًا ثوريًا في اليابان، أطاح بآخر أسرة إمبراطورية صينية واستبدلها بجمهورية، ويقول أكيو تاكاهارا، عالم السياسة وخبير الشؤون الصينية في جامعة طوكيو: "قبل مائة عام، جاء كل هؤلاء الثوريين إلى اليابان ووجدوا اليابان كقاعدة جيدة للتحضير للتغيير السياسي، ومن الممكن أن تلعب اليابان دورًا مشابهًا لذلك الدور في المستقبل، فالظروف اللازمة لذلك قد لا تكون ناضجة الآن، ولكن لا يزال بوسع الصينيين أن يضخوا بعض النشاط والحيوية المطلوبة بشدة إلى قوة العمل اليابانية التي تعاني من الشيخوخة السكانية والتقلص".

وتتمتع اليابان منذ فترة طويلة بسمعة كونها مغلقة إلى حد كبير أمام المهاجرين، وشكل الرعايا الأجانب 2.2% فقط من السكان في عام 2022، وكان الصينيون يشكلون أكبر مجموعة بنسبة 29%، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن في السنوات الأخيرة، ومع شيخوخة القوى العاملة الوطنية وتراجعها، سمحت الحكومة اليابانية بدخول بعض العمال ووضعت برامج إقامة للمهنيين، على الرغم من أنها لم تعتمد سياسة رسمية للهجرة، واستقبلت اليابان 67 ألف مهاجر في عام 2021، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التكيف هي المرحلة المقبلة للأوضاع الجديدة لكلا الطرفين

ومع تزايد الهجرة الصينية إلى اليابان، يقول أكيو تاكاهارا، سيحتاج كلا الجانبين إلى التكيف مع بعضهما البعض، وسيتعين على اليابانيين إيجاد طريقة للتعايش بطريقة سلمية ومريحة، وهذا سيكون تحديا للمجتمع الياباني، فاليابان سوف تضطر إلى إدارة المخاطر، مثل المهاجرين الذين يتسببون في ارتفاع أسعار العقارات، أو حتى العمل كوكلاء للحكومة الصينية، وعلى الرغم من هذه المخاطر، لا تزال اليابان جذابة للمهاجرين من الصين، ويرجع ذلك جزئيا إلى القرب الجغرافي، فضلا عن التقاليد الثقافية المشتركة.

ويتجلى هذا التقارب في مكتبة One Way Street في منطقة غينزا بطوكيو، حيث يأتي الناس لقراءة الكتب والاستماع إلى المحاضرات باللغة الصينية، وقد اعتادت المكتبات في الصين القارية عقد ندوات مثل هذه حيث تمت مناقشة الأفكار والأحداث الجارية، ولكن في البيئة السياسية الحالية المتوترة في الصين، لم يعد هذا ممكنا، وأحد المتحدثين في الندوة هو هو أنج، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة طوكيو، ويوضح أنه انجذب إلى اليابان بسبب البيئة الثقافية في كيوتو، عاصمة اليابان السابقة، حيث يظهر استيراد اليابان للثقافة والتكنولوجيا الصينية في المعابد البوذية الرائعة والحدائق الهادئة.