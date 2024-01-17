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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فايز فرحات: الأمان في البحر الأحمر يرتبط بعلاقة مباشرة بالأمن الدولي

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ ثمّة علاقة مباشرة بين أمن البحر الأحمر والأمن الدولي بشكل عام وأمن حرية الملاحة وما يرتبط بها من حرية تجارة.

وأضاف "فرحات"، خلال  لقاء له لبرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة “إكسترا نيوز”، ان "مبدأ حرية الملاحة أحد أهم المبادئ في النظام الدولي والذي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي لأنه شرط أساسي ورئيسي لحرية التجارة التي هي واحدة من المبادئ الأساسية في النظام الاقتصادي العالمي".

 

 تأمين احتياجاتها في النفط

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: أن عسكرة منطقة البحر الأحمر؛ ضرر مباشر للأمن العالمي، لأنه يرتبط بمضايق وممرات مائية شديدة الأهمية للعالم، ولكتلة مهمة في الاقتصاد العالمي، وهي اقتصادات شرق آسيا، حيث تعتمد في الأساس على جزء من تجارتها على النفط، لأنها في المجمل مستورد صافي للطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتعتمد كل هذه الدول على أقاليم أخرى في تأمين احتياجاتها في النفط، ودون تدفق آمن ومستدام للنفط ستتضرر هذه الاقتصادات".

محمد فايز فرحات من البحر الأحمر الأمن الدولي حرية الملاحة النظام الدولي

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