شاهد | كولر يلعب كرة القدم مع أطفال مستشفى 57357

ظهر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.

وحرص كولر على لعب كرة القدم مع عدد من الأطفال في حديقة المستشفى لرسم البسمة على وجوههم.

وقدم كولر الهدايا للأطفال والتقط صوراً تذكارية مع العاملين بالمستشفى.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏



وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏



وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

IMG-20240117-WA0017

IMG-20240117-WA0016