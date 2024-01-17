الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استمرار عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتستمر حتي 11 فبراير 2024.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه رغم وجود بعض مشكلات الطباعة في اليوم الأول من كأس الأمم الإفريقية، بسبب عمليات الشراء الجماعية للتذاكر في اللحظات الأخيرة؛ فإنه تم التعامل مع هذا الأمر علي الفور".

وأضاف: "يعمل النظام حاليا بشكل جيد، تم بيع أكثر من 60% من التذاكر في منصة كاف الدولية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقاط بيع تذاكر في كل مدينة تستضيف الحدث".

وأوضح: "يستمر التعاون الوثيق بين لجنة التنظيم المحلية، وكاف، في الاستجابة في الوقت الفعلي للتحديات التي تنشأ حتما عند تنظيم حدث بهذا الحجم، في أي مكان في العالم".

يشار إلى أن البطولة انطلقت يوم السبت الماضي.