كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق كبير من خلال مواقع التواصل الأجتماعي وذلك للنائبة جولريز كهرمان، عضوة حزب الخضر النيوزيلندي والمتحدثة الرسمي باسم وزارة العدل الكثير من الجدل.

وثق المقطع والذي تسبب في طلبها للاستقالة الكثير من الجدل فقد تضمن المقطع بعض اللقطات لارتكابها وقائع سرقة وذلك عدة مرات من متاجر راقية

ونشرت صحيفة نيوزيلند هيرالد، بعض اللقطات من كاميرات مراقبة لكهرمان والتي تبلغ من العمر 42 عاماً وهي تسرق حقيبة يد من متجر في أوكلاند.



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واتهمتها وسائل الإعلام المحلية بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ولنغجتون في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.