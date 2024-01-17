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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يكشف عن 5 عوامل لجذب العملة الأجنبية

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 عوامل لجذب العملة الأجنبية منها السياحة، وقناة السويس وتحويلات المصريين والصادرات المصرية والاستثمارات.

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وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مجموعة الشايع الكويتية لديها 50 ألف عامل على مستوى مجموعتها"، لافتا: مجموعة الشايع الكويتية تخارجت من بعض أعمالها في مصر".

 

وأشار: لابد من شرح تفاصيل وأسباب تخارج مجموعة الشايع الكيوتية من مصر.. ولابد من إصدار بيان بشأن أسباب خروج المجموعة من مصر".

 

وتابع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: هناك صعوبة في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، وهناك مشكلة أيضا تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة.
 

وشدد: لابد من زيادة مجال الاستثمار وإتاحة العملة الصعبة، مضيفا: مشاكل تواجه المستوردين في الدولار وعدم القدرة على تحويل الأرباع والاستيراد"، مشيرا: هناك مطور عقاري في مصر يبيع الوحدات السكنية بالدولار".
 

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