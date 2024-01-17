خبير اقتصادي يكشف عن 5 عوامل لجذب العملة الأجنبية

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 عوامل لجذب العملة الأجنبية منها السياحة، وقناة السويس وتحويلات المصريين والصادرات المصرية والاستثمارات.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مجموعة الشايع الكويتية لديها 50 ألف عامل على مستوى مجموعتها"، لافتا: مجموعة الشايع الكويتية تخارجت من بعض أعمالها في مصر".

وأشار: لابد من شرح تفاصيل وأسباب تخارج مجموعة الشايع الكيوتية من مصر.. ولابد من إصدار بيان بشأن أسباب خروج المجموعة من مصر".

وتابع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: هناك صعوبة في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، وهناك مشكلة أيضا تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة.



وشدد: لابد من زيادة مجال الاستثمار وإتاحة العملة الصعبة، مضيفا: مشاكل تواجه المستوردين في الدولار وعدم القدرة على تحويل الأرباع والاستيراد"، مشيرا: هناك مطور عقاري في مصر يبيع الوحدات السكنية بالدولار".

