حبس وزير قطري سابق 20 عاما

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن محكمة جنائية في قطر أصدرت حكماً بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.

وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو 2013 حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي).

وفي 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وكان النائب العام القطري، قد أصدر، قرارا بإحالة وزير المالية السابق على شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بالفساد.

وواجه العمادي وعدد آخر من المتهمين اتهامات بالرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.