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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يؤكد دور الاستثمارات في البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

 أكد محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الأربعاء، على الدور الهام للاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. موجهاً الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.


وأشار الداودي - خلال اجتماعه مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر - إلى أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، خاصه محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط التشاركي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات الصناعية المختلفة، مشيداً بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات.


من جانبه، أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج الدكتور هشام الهلباوي،عن الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج.. مشيداً بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق خلال الست سنوات الماضية، خاصة أن محافظة قنا كانت شاهداً على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو ما جعل قنا نموذجاً يحتذى في تنفيذ البرنامج في محافظات أخرى.


وأشار إلى الإنجازات التي أسهم فيها البرنامج وأهمها التغير التدريجي لدور الإدارة المحلية في دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلي في محافظات البرنامج والتي تبنتها الحكومة المصرية وبدأت في تعميمها على المستوى الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية "المحافظة والمركز" وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
 

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