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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل زيارة خالد بيبو ومارسيل كولر لمستشفى «57357»

خالد بيبو ومارسيل
خالد بيبو ومارسيل كولر في مستشفى 57357

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اليوم على زيارة مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال، في إطار التعاون المستمر بين الأهلي والمستشفى، وفي ضوء الدور المجتمعي للنادي‎.‎

وحرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو وكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض فيلم قصير عن ‏بطولات الأهلي الأخيرة، ثم قام الثنائي بجولة في الأقسام المختلفة، والتقيا بعدد كبير من المرضى وقاما بتوزيع الهدايا عليهم، ‏وخوض مباراة مع الأطفال في حديقة المستشفى‎.‎

كما قام الدكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى، باستقبال مدير الكرة والمدير الفني للأهلي، مبديًا سعادته الكبيرة وتقديره ‏الشديد للزيارة، التي تعكس العلاقات الوطيدة بين  مسئولي الأهلي ومستشفي «57357».

ومن جانبه أبدى كولر سعادته البالغة بزيارة مستشفى «57357»، مؤكدًا أنه كان ‏يخطط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة، وأنه لمس مدى شعبية الأهلي الكبيرة بين الأطفال على وجه الخصوص.‏

وأوضح أنه يشعر بالفخر الشديد لارتباط عدد كبير من أطفال المستشفى بالنادي الأهلي وتشجيعه، وما تتركه ‏انتصارات وبطولات الفريق من تأثير إيجابي على معنوياتهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمنحه دوافع كبيرة نحو المزيد من النجاحات ‏لإسعاد الجميع.‏

وأشار كولر إلى أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا عملاقًا ويعمل بمعايير عالمية، ويستحق من الجميع الدعم بكافة أشكاله، مبديًا ‏إعجابه الشديد بوجود أقسام للعلاج بالرسم والموسيقى وغيرها من الوسائل المستحدثة.‏

وأضاف: «ليس غريبًا أن يعتمد المستشفى على تبرعات الشعب المصري العظيم، والذي سبق له أن قام بتشييد الأهرامات قبل ‏آلاف السنوات دون وجود معدات حديثة، هذا الأمر ملهم للغاية، وأتمنى من الجميع المساهمة في رفع المعاناة عن الأطفال سواء ‏بشكل معنوي أو مادي».‏

ووجه المدير الفني للفريق رسالة إلى الأطفال، مؤكدًا أنهم محاربون من الطراز الرفيع، ويستحقون الإشادة، وأن قصص كفاحهم ‏ضد المرض ملهمة للجميع.‏

وفي ختام الزيارة، أهدى بيبو وكولر درع وعلم وقميص الأهلي إلى الدكتور شريف أبو النجا، الذي بدوره قدم درعًا خاصًّا للثنائي، تقديرًا ‏لمواقف النادي الداعمة للمستشفى باستمرار.‏

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