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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فكت عقدة العرب| المغرب تدك تنزانيا بثلاثية في أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

نجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب تنزانيا، بثلاثية نظيفة، خلال مباراتهما التي أقيمت، على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء هدف المغرب الأول عن طريق رامون سايس بالدقيقة 30 من عمر اللقاء من متابعة جيدة لكرة ثابتة سددها في المرمى بكل سهولة، وسجل الثاني عز الدين أوناحي في الدقيقة 77، واختتم الأهداف يوسف النصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

بتلك النتيجة حصل منتخب المغرب على اول ثلاث نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة، في انتظار لقاء الكونغو الديمقراطية وزامبيا مساء اليوم، ويتذيل المجموعة منتخب تنزانيا.

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا منتخب "أسود الأطلس" فى المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.

ودخل منتخب المغرب نهائيات "كان 2023" بإعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا، خاصة بعد الظهور التاريخي في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويتسلح "أسود الأطلس" بقيادة مدربه وليد الركراكى، بالعديد من النجوم بحثا عن التتويج باللقب الأفريقي لعل أبرزهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ياسين بونو حارس الهلال السعودي، حكيم زياش مهاجم جالاتا سراى التركي، عز الدين أوناحي لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، ويوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني.

ويسجل منتخب المغرب ظهوره في كأس الأمم الأفريقية 2023، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، حيث شارك 18 مرة سابقة بدءا من نسخة 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا، بعد أن خرج من الدور الأول ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، ونجح في التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتعود المرة الأخيرة التي سجله فيها "أسود الأطلس" ظهوره في نهائي أمم أفريقيا، إلى عام 2004 عندما خسر اللقب أمام نظيره المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب زامبيا، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لاورينت بوكو"، في ختام منافسات الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2023.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي.

خط الوسط: عز الدين أوناحي – سليم أملاح – سفيان أمرابط.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – يوسف النصيري – حكيم زياش.

 

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